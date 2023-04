La Salernitana beffa l'Inter al 90' con l'ex Candreva. I nerazzurri non vincono più (Di venerdì 7 aprile 2023) Candreva ha pareggiato al 90' il gol di Gosens siglato al 6'. Tante occasioni sprecate dall'Inter e un grande Ochoa sulla strada dei nerazzurri che non riescono più a vincere una partita Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023)ha pareggiato al 90' il gol di Gosens siglato al 6'. Tante occasioni sprecate dall'e un grande Ochoa sulla strada deiche non riescono più a vincere una partita

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Beffa Inter, la Salernitana strappa il pari nel finale leggi su Gloo - serieApallone : Candreva beffa l'Inter ??Un gol fortunoso di #Candreva al 90° minuto regala un insperato pareggio alla… - sportli26181512 : Serie A, altra beffa per l'Inter: cade in casa della Salernitana. A segno l'ex Candreva: Altro tonfo dell'Inter in… - fanpage : Un gol al 90' di Candreva regala il pareggio in extremis alla Salernitana contro l’Inter: prosegue la striscia di p… - ParmaLiveTweet : Serie A, la crisi dell'Inter non ha fine: con la Salernitana è solo 1-1 con beffa al 90' -