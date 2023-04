La Salernitana acciuffa l’Inter al 90?: punto d’oro per i ragazzi di Paulo Sousa (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutil’Inter spreca l’impossibile e, al 90? viene acciuffata dalla Salernitana. All’Arechi termina 1-1 il match tra granata e nerazzurri che ha aperto il 29/o turno del campionato di serie A. Sousa non cambia modulo ma, inizialmente, rinuncia a Dia e Sambia, che vengono sostituiti da Kastanos e Bronn. Inzaghi si affida al turnover e lancia Correa accanto a Lukaku. L’avvio dell’Inter è sprint e, dopo nemmeno sei giri di lancette, la squadra nerazzurra sblocca il punteggio: Lukaku appoggia di testa per Gosens che s’inserisce dalla sinistra prendendo il tempo a Bronn e deposita la palla alle spalle di Ochoa. Tre minuti e la squadra di Inzaghi va vicina al raddoppio ma il tiro ad incrociare di Lukaku esce di un soffio. La Salernitana è in crisi e fa fatica a contenere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutispreca l’impossibile e, al 90? vieneta dalla. All’Arechi termina 1-1 il match tra granata e nerazzurri che ha aperto il 29/o turno del campionato di serie A.non cambia modulo ma, inizialmente, rinuncia a Dia e Sambia, che vengono sostituiti da Kastanos e Bronn. Inzaghi si affida al turnover e lancia Correa accanto a Lukaku. L’avvio delè sprint e, dopo nemmeno sei giri di lancette, la squadra nerazzurra sblocca il punteggio: Lukaku appoggia di testa per Gosens che s’inserisce dalla sinistra prendendo il tempo a Bronn e deposita la palla alle spalle di Ochoa. Tre minuti e la squadra di Inzaghi va vicina al raddoppio ma il tiro ad incrociare di Lukaku esce di un soffio. Laè in crisi e fa fatica a contenere ...

