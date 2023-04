Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GioBerruti : RT @LaStampa: Il rilancio dell’universo di Shrek: dal quinto capitolo della saga allo spin-off su Ciuchino - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Il rilancio dell’universo di Shrek: dal quinto capitolo della saga allo spin-off su Ciuchino - LaStampa : Il rilancio dell’universo di Shrek: dal quinto capitolo della saga allo spin-off su Ciuchino - rebellevague : Secondo Variety un quinto film di Shrek è ufficialmente in produzione. Tutte le voci del cast originali prenderanno… - Rollert81468950 : Mamma Emy per caso ha finito la saga di Shrek? -

...altro spin - off della. E in quanto alla possibilità che Ciuchino possa supportare un film a lui dedicato ha affermato: 'Senza dubbio'. Anche Mike Myers dovrebbe tornare a dare la voce a, ...5 è realtà. Non solo, ma ci sarebbero in cantiere anche altri progetti per ampliare il ... ha sottolineato di essere al lavoro per rilanciare ladedicata all'orco verde. La sua intenzione è ......aveva già espresso il desiderio di prendere parte ad un ipotetico quinto capitolo died aveva condiviso la speranza di veder realizzato uno spin - off sul personaggio , dal momento che la...

La saga di Shrek continua: in lavorazione quinto capitolo spin-off su Ciuchino... e Eddie Murphy ci sarà TGCOM

Dopo il successo del sequel del 2022 “Il gatto con gli stivali: l'ultimo desiderio”, Murphy aveva infatti già dichiarato: “Se [DreamWorks] arrivasse mai con un altro 'Shrek', lo farei ... di un altro ...Although Meledandri cautioned that "talks are starting now" with the original "Shrek" cast, he added that "every indication ... to return" for the next chapter in the off-beat fairy tale saga. Of the ...