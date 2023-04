La Raggi porta in piazza i “No armi all’Ucraina”. Il Pd l’asfalta: “Che vuole la peggiore sindaca di Roma?” (Di venerdì 7 aprile 2023) Virginia Raggi, ex sindaco di Roma, cerca di riciclarsi in politica lanciando una battaglia parallela a quella del M5S contro il rifornimento si armi all’Ucraina. Lo fa mettendo in piazza i “pacifisti” da salotto della sinistra che gravita intorno ai grillini, quelli della proposta “pacifista” che però non porta con sé alcuna soluzione alla guerra che non sia quella di lasciare campo libero alla Russia. La battaglia pacifista della Raggi sull’Ucraina La Raggi, però, si lancia nella battaglia beccandosi le ironie del Pd, che in Parlamento vota ogni decreto di sostegno all’Ucraina. “In questi giorni ho ricevuto una proposta dal professore Davide Tutino e dal professore Ugo Mattei, per collaborare e supportare la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Virginia, ex sindaco di, cerca di riciclarsi in politica lanciando una battaglia parallela a quella del M5S contro il rifornimento si. Lo fa mettendo ini “pacifisti” da salotto della sinistra che gravita intorno ai grillini, quelli della proposta “pacifista” che però noncon sé alcuna soluzione alla guerra che non sia quella di lasciare campo libero alla Russia. La battaglia pacifista dellasull’Ucraina La, però, si lancia nella battaglia beccandosi le ironie del Pd, che in Parlamento vota ogni decreto di sostegno. “In questi giorni ho ricevuto una proposta dal professore Davide Tutino e dal professore Ugo Mattei, per collaborare e supre la ...

