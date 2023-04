La ragazza violentata sul treno tra Varese e Treviglio: «C’era un altro passeggero che se ne è andato, ora ha la coscienza sporca» (Di venerdì 7 aprile 2023) La ragazza di 21 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale sul treno del passante milanese tra Varese e Treviglio racconta l’accaduto oggi al Corriere della Sera. I fatti sono avvenuti tra le fermate del metrò di Porta Garibaldi e Porta Vittoria. L’uomo che l’ha violentata lo ha descritto come un 40 enne all’apparenza di origine sudamericana. È stato ripreso dalle telecamere della stazione. «Mi è rimasto il trauma legato a “quel” posto, la metropolitana di Milano, nel tratto in cui ho subìto l’aggressione. Ed è cambiata la mia percezione del pericolo: ora so che qualcosa di brutto può accadere e travolgerti quando non te lo aspetti», dice a Rosanna Scardi. La differenza tra Italia e Germania E spiega anche che lei e l’aggressore non erano soli: «Insieme con noi ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladi 21 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale suldel passante milanese traracconta l’accaduto oggi al Corriere della Sera. I fatti sono avvenuti tra le fermate del metrò di Porta Garibaldi e Porta Vittoria. L’uomo che l’halo ha descritto come un 40 enne all’apparenza di origine sudamericana. È stato ripreso dalle telecamere della stazione. «Mi è rimasto il trauma legato a “quel” posto, la metropolitana di Milano, nel tratto in cui ho subìto l’aggressione. Ed è cambiata la mia percezione del pericolo: ora so che qualcosa di brutto può accadere e travolgerti quando non te lo aspetti», dice a Rosanna Scardi. La differenza tra Italia e Germania E spiega anche che lei e l’aggressore non erano soli: «Insieme con noi ...

