La Procura di Udine apre un fascicolo sull’operazione Mandragora con la Juventus Gazzetta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Anche ladiunche deriva direttamente dall’inchiesta Prisma sulla. L’indagine riguarda l’operazionetrase e. Ladello Sport scrive: “Dopo quello aperto dalladi Bologna, principalmenteOrsolini tra i rossoblù e la Juve, e quello delladi Cagliari, per l’arrivo in Sardegna di Cerri, ieri è stato il turno di quella di, le cui indagini – stando proprio a quanto emerso dall’inchiesta torinese – si concentrerebbero sui trasferimenti di, oggi alla Fiorentina e ascoltato dai pm piemontesi lo scorso febbraio, e la connessa cessione del ...

Anche la Procura di Udine apre un fascicolo: nel mirino l'operazione Mandragora La Gazzetta dello Sport

L’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus comincia a sfiorare anche l’Udinese. La procura di Udine ha ricevuto gli atti da quella di Torino, impegnata nelle indagini. «Abbiamo ricevuto gli atti e ...UDINE. «Abbiamo ricevuto gli atti da Torino e al momento stiamo ... altra comunicazione a tempo debito», si è limitato ad aggiungere. Nel mirino della Procura di Torino c'è l'operazione che ha portato ...