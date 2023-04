La prima vera grande crisi dell’influencer economy (Di venerdì 7 aprile 2023) Dai feed pieni di foto dalle tinte color pastello alle stories nelle quali vengono esibiti i prodotti ricevuti da brand e marchi di lusso, fino ai viaggi verso mete esotiche totalmente gratuiti. Il lavoro dell’influencer sembra essere tutto rose e fiori: redditizio, facile, poco rischioso e che permette di accedere a esperienze esclusive. Secondo il Report Brand & Marketer dell’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing (Onim), il fenomeno dell’influencer economy nazionale ha visto una rapida ascesa, arrivando a registrare oltre un miliardo di euro. Per quanto riguarda le attività legate prettamente al marketing social, invece, sono stati raggiunti i trecento milioni euro. Ormai il ruolo dei creatori di contenuti digitali, i creator, è diventato essenziale e funzionale all’esistenza di gran parte delle piattaforme social ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 aprile 2023) Dai feed pieni di foto dalle tinte color pastello alle stories nelle quali vengono esibiti i prodotti ricevuti da brand e marchi di lusso, fino ai viaggi verso mete esotiche totalmente gratuiti. Il lavorosembra essere tutto rose e fiori: redditizio, facile, poco rischioso e che permette di accedere a esperienze esclusive. Secondo il Report Brand & Marketer dell’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing (Onim), il fenomenonazionale ha visto una rapida ascesa, arrivando a registrare oltre un miliardo di euro. Per quanto riguarda le attività legate prettamente al marketing social, invece, sono stati raggiunti i trecento milioni euro. Ormai il ruolo dei creatori di contenuti digitali, i creator, è diventato essenziale e funzionale all’esistenza di gran parte delle piattaforme social ...

