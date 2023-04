La posizione dell’AGCM che ritiene legittima la richiesta di SIAE

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, organo indipendente in Italia, che tutela gli ambiti della concorrenza e del mercato)lacheha assunto nei confronti di Meta e ha scelto di aprire un’istruttoria. Oltre a spiegare che cosa significa aprire un’istruttoria, in questo pezzo scenderemo nel dettaglio di ciò che viene contestato a Meta e di quali sono le posizioni espresse pubblicamente da Agcom su. Partiamo dalla motivazione alla base dell’istruttoria avviata: «Per presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta nei confronti di». La Società Italiana degli Autori ed Editori aveva chiesto alle istituzioni di non essere lasciata sola nella battaglia contro Meta e – con questa ulteriore piega presa dalla vicenda ...

...della concorrenza aveva imputato a Siae l'abuso di...15 Ottobre 2014 Tre settimane di battaglie "Siamo grati all'per ... più in generale,'industria creativa italiana", dice il ...Che implicazioni avrà la decisione"La decisione'...implicazioni avrà la decisione"La decisione...d'autori di decine di migliaia di artisti) per abuso di...Continua a complicarsi ladi Meta nei confronti della SIAE nel nostro paese, in ... L'ha infatti avviato un'istruttoria ... come riporta il sito ufficiale'Autorità Garante (in FONTE). ...