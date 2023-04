La Pasqua della Figc, 700 uova a piccoli pazienti Bambino Gesù (Di venerdì 7 aprile 2023) La Pasqua della Figc è anche peri piccoli ricoverati del Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I. La federcalcio ha infatti consegnato 800 uova destinate ai più piccoli che passeranno i giorni di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Laè anche periricoverati dele del Policlinico Umberto I. La federcalcio ha infatti consegnato 800destinate ai piùche passeranno i giorni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?????? @CataldiDanilo e @F_Andersoon hanno fatto visita al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I: uova di Pas… - CardRavasi : La Pasqua scivola quasi invisibile nel calendario. Ma chi vive questi giorni come una ricarica della propria fede,… - RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - genovatoday : Il ritorno della neve, le previsioni per Pasqua - SciarrinoMood : RT @SiciliaPreziosa: Tra i #riti della #SettimanaSanta in #Sicilia ecco il momento delle #processioni del venerdì Santo (foto uno dei vener… -