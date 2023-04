La Pasqua dei reali inglesi: tutti i piani previsti da Carlo per la famiglia (Di venerdì 7 aprile 2023) In passato la regina Elisabetta II ha spesso ospitato la famiglia Reale a Windsor per festeggiare tutti insieme la Pasqua. Al completo, inoltre, si è mostrata per la cerimonia religiosa alla St George’s Chapel. Per la prima volta, invece, sarà re Carlo III ad organizzare le festività Pasquali per tutti i Windsor con un perfetto mix di tradizione ed innovazione. Probabilmente Carlo e Camilla non condivideranno i dettagli della Pasqua sui social, ma si limiteranno a pubblicare alcuni messaggi di auguri. Anche William e Kate Middleton si dedicheranno ai loro bambini, trascorrendo in famiglia questa settimana. Se il Re manterrà viva la tradizione degli anni passati, inviterà tutta la famiglia a trascorrere le feste al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 aprile 2023) In passato la regina Elisabetta II ha spesso ospitato laReale a Windsor per festeggiareinsieme la. Al completo, inoltre, si è mostrata per la cerimonia religiosa alla St George’s Chapel. Per la prima volta, invece, sarà reIII ad organizzare le festivitàli peri Windsor con un perfetto mix di tradizione ed innovazione. Probabilmentee Camilla non condivideranno i dettagli dellasui social, ma si limiteranno a pubblicare alcuni messaggi di auguri. Anche William e Kate Middleton si dedicheranno ai loro bambini, trascorrendo inquesta settimana. Se il Re manterrà viva la tradizione degli anni passati, inviterà tutta laa trascorrere le feste al ...

