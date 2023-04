La natalità è ai minimi storici: mai così pochi neonati dall'Unità d'Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) In Italia nascono pochi bambini, meno di qualsiasi altro periodo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' quanto emerge dagli ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 aprile 2023) Innasconobambini, meno di qualsiasi altro periodo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' quanto emerge dagli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Istat, natalità ai minimi storici: 7 neonati per mille abitanti #istata #7aprile - petergomezblog : Istat: “Natalità ai minimi storici. Per la prima volta in 160 anni meno di 400mila bimbi nati” - infoitinterno : Istat, la natalità in Italia è ai minimi storici - stefanospidy : Istat: “Natalità ai minimi storici. Per la prima volta in 160 anni meno di 400mila bimbi nati” - GeMa7799 : Istat: natalità ai minimi storici, mortalità elevata. Secondo i dati Istat relativi al 2022 la natalità in Italia è… -

La natalità è ai minimi storici: mai così pochi neonati dall'Unità d'Italia In Italia nascono pochi bambini, meno di qualsiasi altro periodo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' quanto emerge dagli ... L'Istat: cresce l'aspettativa di vita per gli uomini L'inverno della natalità: Secondo i dati Istat relativi al 2022 la natalità in Italia è al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d'... Istat, natalità ai minimi storici nel 2022: 7 neonati per mille abitanti - In 20 anni triplicati gli ultracentenari Le cause del calo Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto sia il calo dimensionale sia il ... In Italia nascono pochi bambini, meno di qualsiasi altro periodo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' quanto emerge dagli ...L'inverno della: Secondo i dati Istat relativi al 2022 lain Italia è al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d'...Le cause del calo Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto sia il calo dimensionale sia il ... Istat: “Natalità ai minimi storici. Per la prima volta in 160 anni meno di 400mila bimbi nati” Il Fatto Quotidiano