La mia Pasqua fuori dal mondo

Vincenzo Calafiore Dietro le quinte di questo teatro va in scena lo spettacolo di una smorzata, sconosciuta vita, nella tinta d'occaso l'io racconta di se, permette di costruire storie sfumate sui binari più quotidiani. Si espande, questa tinta più dimidiata, sulle scene, inquina i colori, soffoca le voci, li carica di una malinconia effervescente di una sconosciuta vitalità, quasi meccanica. La leggerezza di una esistenza frenata e senza cantabilità, ne prolunga gli echi. Le idee, i pensieri dei personaggi sono assillati dall'ambiguità, dall'inquietudine, vaga è la coscienza del mondo, ma all'interno, nell'anima, c'è un inestinguibile desiderio di oltrepassare le allusioni e di entrare in contatto con qualche angelo. Sentirlo urgere dentro di sé le esigenze di felicità, di bellezza, di giustizia, di amore, di verità, sentire vibrare, ribollire nelle fibre del ...

