La malattia di cui soffre Berlusconi: la leucemia mielomonocitica cronica (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ex premier Silvio Berlusconi è in questo periodo ricoverato al San Raffaele di Milano presso il reparto di terapia intensiva per un tumore del sangue: leucemia mielomonocitica cronica. Una malattia che si sviluppa nel midollo osseo caratterizzata da un aumento della produzione da parte dell’organismo dei monociti (tipologia di globuli bianchi). Una malattia che colpisce in età avanza e che progredisce lentamente. Ma da cui non si può guarire. Come si manifesta la leucemia mielomonocitica cronica? Si può manifestare in due tipologie differenti: forma displastica e in forma proliferativa. Forma displastica: quando nel quadro clinico generale si presentano anemia e neutropenia; Forma proliferativa: quando nel quadro clinico ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ex premier Silvioè in questo periodo ricoverato al San Raffaele di Milano presso il reparto di terapia intensiva per un tumore del sangue:. Unache si sviluppa nel midollo osseo caratterizzata da un aumento della produzione da parte dell’organismo dei monociti (tipologia di globuli bianchi). Unache colpisce in età avanza e che progredisce lentamente. Ma da cui non si può guarire. Come si manifesta la? Si può manifestare in due tipologie differenti: forma displastica e in forma proliferativa. Forma displastica: quando nel quadro clinico generale si presentano anemia e neutropenia; Forma proliferativa: quando nel quadro clinico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorrNazionale : #Berlusconi soffre di #leucemia mielomonocitica cronica: parla Fabrizio Pane, professore di Ematologia all’Universi… - StefanoRocca9 : Mio caro Maestro, senza dubbio mi sembra un po' strano che ti scriva, poiché mi hai dato la possibilità di vederti… - gioalbarosa : - cucciolo1554 : RT @ilbattitore: @Giorgiolaporta Solo una mente bacata può tirare in ballo il comunismo in questa fase della malattia di Berlusconi,la cui… - ngigneGra : So chiama ossessione ed è una malattia di cui soffrono il 99% degli antijuventini. Speriamo che il governo possa au… -