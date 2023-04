La lettera del fan 16enne data in ospedale a Berlusconi: «Hai salvato l’Italia, ora non sei solo» (Di venerdì 7 aprile 2023) «Fra qualche giorno compio 17 anni. Ti seguo politicamente e moralmente da tempo e sarò sempre con te con il cuore, con la mente. Sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai». C’è anche un ragazzo di soli 16 anni tra i fan di Silvio Berlusconi che si sono appostati fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva. Il giovane, che all’epoca della «discesa in campo» di Berlusconi nel 1994 ancora non era nato, ha scritto una lettera indirizzata proprio al fondatore di Forza Italia. «In tutti questi anni hai salvato l’Italia creando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa lettera, per dirti che non sei solo», si legge ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) «Fra qualche giorno compio 17 anni. Ti seguo politicamente e moralmente da tempo e sarò sempre con te con il cuore, con la mente. Sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai». C’è anche un ragazzo di soli 16 anni tra i fan di Silvioche si sono appostati fuori dall’San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva. Il giovane, che all’epoca della «discesa in campo» dinel 1994 ancora non era nato, ha scritto unaindirizzata proprio al fondatore di Forza Italia. «In tutti questi anni haicreando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa, per dirti che non sei», si legge ...

