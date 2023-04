La Lega B in campo contro il razzismo (Di venerdì 7 aprile 2023) Al via la campagna #UnitiDagliStessiColori promossa dalla FIGC per continuare a diffondere un messaggio univoco di inclusione sociale. Il calcio italiano si schiera ancora una volta contro qualsiasi discriminazione razziale. In particolare, la Lega Serie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32a giornata di campionato, si uniranno contro il razzismo per affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità. L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Al via la campagna #UnitiDagliStessiColori promossa dalla FIGC per continuare a diffondere un messaggio univoco di inclusione sociale. Il calcio italiano si schiera ancora una voltaqualsiasi discriminazione razziale. In particolare, laSerie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32a giornata di campionato, si unirannoilper affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità. L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a ...

