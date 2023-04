La Lega B in campo contro il razzismo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il calcio italiano si schiera ancora una voltaqualsiasi discriminazione razziale. In particolare, laSerie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32^ giornata di campionato, si unirannoilper affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità. L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a tutta una serie di attività che laSerie B ha predisposto per veicolare il più possibile un messaggio ...

