La Germania sul Patto di stabilità è meno “falco” di quanto sembri. Tria spiega perché (Di venerdì 7 aprile 2023) E se invece questa volta gli interessi tedeschi non fossero in contrasto con quelli italiani? Il dubbio è lecito a sentire Giovanni Tria, economista di lungo corso e già ministro dell’Economia nel governo Conte. Antefatto. Da un lato c’è la riforma proposta dalla Commissione europea, e ancora in discussione, per aggiornare le regole del Patto di stabilità e renderlo più in linea con le esigenze di crescita dei Paesi ad alto debito pubblico, a partire dall’Italia. Dall’altro, arriva la controriforma della Germania. La quale, per come è congegnata, se fosse stata applicata nel 2022 avrebbe costretto il nostro governo a tagliare la spesa annuale di circa 20 miliardi rispetto a quanto fatto. Berlino, infatti, chiede che vengano introdotti dei parametri che garantiscano che gli Stati membri non sfuggano ai ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) E se invece questa volta gli interessi tedeschi non fossero in contrasto con quelli italiani? Il dubbio è lecito a sentire Giovanni, economista di lungo corso e già ministro dell’Economia nel governo Conte. Antefatto. Da un lato c’è la riforma proposta dalla Commissione europea, e ancora in discussione, per aggiornare le regole deldie renderlo più in linea con le esigenze di crescita dei Paesi ad alto debito pubblico, a partire dall’Italia. Dall’altro, arriva la controriforma della. La quale, per come è congegnata, se fosse stata applicata nel 2022 avrebbe costretto il nostro governo a tagliare la spesa annuale di circa 20 miliardi rispetto afatto. Berlino, infatti, chiede che vengano introdotti dei parametri che garantiscano che gli Stati membri non sfuggano ai ...

Tradotto, la Germania propone l'obbligo di ridurre il rapporto debito-Pil di almeno un intero punto percentuale l'anno sui Paesi più indebitati, fino al raggiungimento della soglia del 60% del Pil, e ...