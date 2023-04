La Geo Barents sbarca a Brindisi i 339 migranti soccorsi in zona Sar maltese Il rischio di una seconda sanzione per la Ong

(Di venerdì 7 aprile 2023) Le operazioni di salvataggio di un peschereccio sono andate avanti per più di undici ore. Ma non sono state coordinate né da Malta né dall'Italia. Il Viminale ha poi concesso il porto. Possibile ora il sequestro della nave

... se non il più impegnativo, della nave' aveva raccontato Riccardo Gatti, responsabile dei soccorsi a bordo della nave Ong di Medici Senza Frontiere. Alla ong, dopo l'allarme, è stato ...Sono in corso nel porto di Brindisi le operazioni di sbarco dei 339 migranti arrivati questa mattina a bordo della, la nave di Medici Senza Frontiere. I primi a scendere sono state le persone con bisogno di cure mediche, poi i minori non accompagnati e i nuclei familiari. . 7 aprile 2023Hanno riferito di avere subito violenza sessuale e torture nei centri di detenzione libici due donne di circa 20 anni arriva stamane a Brindisi a bordo della. Le donne lo hanno raccontato ai medici che sono saliti a bordo della nave per controllare le condizioni di salute dei 339 migranti. Tra loro ci sono anche alcuni bambini che avrebbero ...

Migranti, Geo Barents a Brindisi con 339 persone a bordo TGCOM

8.35 Geo Barents a Brindisi con 339 migranti E' giunta nel porto di Brindisi la Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 339 migranti a bordo soccorsi nei gior- ni scorsi nel Mediterraneo. Pronto i ..."È stato uno dei soccorsi più impegnativi, se non il più impegnativo, della nave Geo Barents" aveva raccontato Riccardo Gatti, responsabile dei soccorsi a bordo della nave Ong di Medici Senza ...