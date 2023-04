La Geo Barents attracca al porto di Brindisi | a bordo 339 persone | 24 sono minori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Se avete ascoltato la Nave, o se anche solo vi incuriosisce, qui trovate una pagina speciale con foto, mappe, comme… - Radio1Rai : ??#Migranti Arrivata a #Brindisi la nave Geo Barents della ONG @MSF_ITALIA con 339 persone. A bordo anche 27 bambini… - lmisculin : Da quasi dieci ore la Geo Barents di @MSF_Sea sta facendo un’operazione di soccorso complicatissima: imbarcazione d… - albertocaldana : RT @FrancoScarsell2: A Brindisi sono arrivati 339 migranti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Erano stati soccorsi nei gi… - NicolaOliv20 : @FratellidItalia COM'ERA??? LA CUCCAGNA È FINITA? @matteosalvinimi MACHE ASPETTATE A RIMPATRIARE IN SIMULTANEA? C… -

A bordo della nave di Medici Senza Frontiere anche 24 minori non ...La navedi Medici Senza Frontiere è arrivata al porto di Brindisi, con 339 migranti a bordo soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. E' già pronto il dispositivo di accoglienza dei ...Sono in corso nel porto di Brindisi le operazioni di sbarco dei 339 migranti arrivati questa mattina a bordo della, la nave di Medici Senza Frontiere. I primi a scendere sono state le persone con bisogno di cure mediche, poi i minori non accompagnati e i nuclei familiari. .

La Geo Barents in porto a Brindisi, a bordo 339 persone Agenzia ANSA

E’ seguito un lungo applauso accompagnato da sorrisi e sospiri di sollievo. Tutti e 339 migranti portati a Brindisi dalla nave Geo Barents di Medici senza Frontiere (Msf), sono sulla terraferma, al ...Brindisi, 7 apr. (askanews) – In queste immagini di Medici senza frontiere lo sbarco a Brindisi delle 339 persone a bordo della nave Geo Barents, salvate nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Fra ...