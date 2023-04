La fuga nostalgica dell’anziana dalla Rsa | ritrovata nell’hotel delle vacanze da bambina | «Stufa di minestrine e urla di notte»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 aprile 2023) «Qui è solo, mele lesse e gente che grida diinvocando la madre». Non ne voleva proprio sapere Ines – nome di fantasia – di rimanere in quella casa di riposo. L’anziana ospite di 81 anni è scappata da una Rsa di Faenza, in provincia di Ravenna, è salita su un treno e ha raggiunto la riviera romagnola. A raccontare la storia è il quotidiano Corriere di Romagna, che ha ricostruito la dinamica della. Ines, per anni al lavoro in un’azienda della zona, ha preparato il piano nei minimi dettagli. Dopo essere sfuggita ai controlli del personale sanitario, ha preso un treno per Rimini. Una volta arrivata a destinazione, ha cambiato il convoglio per raggiungere l’Hotel Flora di Bellaria Igea Marina, dove trascorreva le sueda giovane. I titolari dell’albergo l’hanno riconosciuta, sono scesi a ...