Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??La Federazione Russa si vedrà costretta a rispondere con misure di carattere tecnico-militare e non solo, allo sc… - GiovaQuez : Sanna Marin ha annunciato che non si candiderà al prossimo congresso dei socialdemocratici in autunno. Ha guidato l… - CarloCalenda : Ottima notizia la Finlandia nella NATO. Per contrastare l’aggressività di Putin dobbiamo stare insieme. United we s… - freeskipperIT : La Finlandia nella Nato. Mosca, siamo in una fase di Guerra calda con gli Usa! - europea_lk : Che cosa cambia (per noi e per Putin) con l’ingresso della Finlandia nella Nato -

... specialmente in un periodo storico in cui lasta entrandoNATO. Approfittando del fatto che i suoi Utah Jazz sono stati ufficialmente eliminati dalla corsa al torneo play - in con la ...Come se il suo sì all'ingresso dellaNato dovesse in qualche modo essere riequilibrato da una postura più scorbutica sul piano internazionale. É quello che il presidente turco ha ...... il 60,2%, il 60,6%Ue. Come si diceva una delle differenze principali dal resto d'Europa ... l'1%, mentre nel Lussemburgo si raggiunge il 9,8%, e in Repubblica Ceca, Germania esono più ...

Inizia sotto il segno della tensione diplomatica la campagna elettorale di Recep Tayyip Erdogan in vista delle elezioni politiche previste a maggio in Turchia. Come se il suo sì all’ingresso della Fin ...Il finlandese, 11 gol e 6 assist, è diventato fondamentale dall'arrivo di Vanoli. Amatissimo dai tifosi, da lui possono arrivare le reti per una salvezza ancora tutta da conquistare ...