La fidanzata di Dybala | «Adoro e trovo emozionante essere in presenza di un corpo senza vita»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Oriana Sabatini,di Paulo, ha parlato della sua più grande passione, quella della tanatoprassi Oriana Sabatini,di Paulo, ha parlato a Luzu Tv. PAROLE – «indi un. Ho già sostenuto il mio primo esame con un libro che parla dell’ambiente di lavoro della tanatoprassi. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale. Non so come spiegarlo, ma mi è sempre piaciuto molto andare alle veglie per vedere unprivo di. Finirò anche io così, come tutti, e questo mi affascina. Non ho ancora interagito con un...