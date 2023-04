(Di venerdì 7 aprile 2023) Continuano a provarci le Ong, tanto a opporsi alla nuova legge italiana che ne regolamenta l’azione, quanto a passare per vittime. L’ultimo caso è quello della, la nave della Ong finanziata dall’artista Bansky, che ha presentato unilamministrativo di 20 giorni. Il provvedimento è stato emanato dopo che una decina di giorni fa la nave, che aveva già effettuato un salvataggio, ha ignorato l’indicazione di recarsi nel porto sicuro di Trapani per lo sbarco dei migranti e ha continuato a effettuare soccorsi, in violazione del decreto. La versione della Ong: “Non abbiamo fatto nulla di male” Il team legale della Ong, come anticipato subito dopo il, ora chiede al Tribunale di Agrigento che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Ricordo che il tizio che si è lanciato nella 'sfida affascinante' è lo stesso che per la sua bulimia di potere mandò in… - AngeloKhatib : @GianniBartolom6 @eziomauro Hanno una faccia tosta...Ezio Ezio furbacchione di un giornalaio.... - aude_ita : RT @SecolodItalia1: La faccia tosta delle Ong: la Louise Michel fa ricorso contro il fermo. Ma è già stata smascherata - SecolodItalia1 : La faccia tosta delle Ong: la Louise Michel fa ricorso contro il fermo. Ma è già stata smascherata… - Rodica17957578 : @ShankHu15 Era ovvio che succedeva in questo modo. Faccia tosta di Ursula, dopo suo discorso a Bruxelles, ha ancora… -

Per negarlo occorre unacome il cuoio stagionato. Il Milan, quindi, stia attento a non farsi prendere dal nervosismo per la supervisione del match affidata alla sala VAR. In poche parole,...Sette mesi di Grande Fratello Vip . Sono tanti anche per una tipacome Sonia Bruganelli . E, infatti, oggi molla tutto e parte per una vacanza. Pronte le ...vedere il programma che crede lo...In questo inizio settimana parte dei governanti ha dato prova di avere lanon, addirittura coriacea. Viene fuori da parte di alcuni rappresentanti del popolo dalla mentalità decisamente ...

La faccia tosta delle Ong: la Louise Michel fa ricorso contro il fermo ... Secolo d'Italia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La cantante e performer gallese Judith Owen ha pubblicato il nuovo album Come On & Get It, tramite Twanky Records.