La dissoluzione di Forza Italia invita Meloni a sognare il Partito Unico della Destra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Anche se c’è chi ha cominciato a riavvolgere il nastro e redigere intempestivi bilanci dell’azione pluridecennale di Silvio Berlusconi, è senz’altro meglio rimandare questo esercizio e provare a concentrarsi sull’impatto che lata assenza del Cavaliere dalla scena pubblica – per un periodo verosimilmente non breve – potrà avere sullo scenariono. A partire dal governo, che in verità non si vede perché mai dovrebbe indebolirsi a causalontananza del leader di, che semmai in qualche passaggio ha costituito un problema per la premier, in particolare a causa del filoputinismo in aperto contrasto con la linea atlantista di Giorgia– che dunque non ha motivi per impensierirsi per la malattia del Cavaliere. Sul piano generale, che...