La deriva del Vecchio Continente

(Di venerdì 7 aprile 2023) La fiducia degli italiani verso l’Unione europea è in forte calo. E finché Bruxelles elaborerà brillanti direttive come quelle per la casa green o per la transizione dell’auto, continuerà a scendere. Cala in modo notevole la fiducia degli italiani nei confronti dell’Europa. Ce lo dice un sondaggio Demos del febbraio scorso. È utile ricordare che nel 2019 (non c’era ancora il Covid) l’indice di fiducia era a quota 34, nel 2020, l’anno del Pnrr la fiducia fa un salto in avanti fino a quota 39, nel 2021 con il rimbalzo in positivo del Pil si arriva al 44, fino a giungere nel 2022 a 45, a circa metà anno, per poi calare vertiginosamente fino a uno scarno 38 a febbraio 2023. Quindi, nel 2023, almeno nei primi due mesi, la fiducia nella Ue si presenta bassa come non era mai stata nell’ultimo triennio. Gli italiani sono stati definiti dalla stessa ricerca «eurodistanti» cioè sentono ...