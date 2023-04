La Corte Suprema USA si pronuncia a favore di un atleta transgender (Di venerdì 7 aprile 2023) . I giudici della Corte Suprema hanno dato ragione alla 12enne Becky Pepper-Jackson e hanno stabilito che potrà gareggiare con la squadra femminile di corsa della sua scuola. Una vittoria per la comunità LGBTQ. Nello stesso giorno l’amministrazione Biden ha annunciato una proposta di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 aprile 2023) . I giudici dellahanno dato ragione alla 12enne Becky Pepper-Jackson e hanno stabilito che potrà gareggiare con la squadra femminile di corsa della sua scuola. Una vittoria per la comunità LGBTQ. Nello stesso giorno l’amministrazione Biden ha annunciato una proposta di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La Suprema corte conferma il regime di carcere duro per l’anarco-insurrezionalista in sciopero della fame: «È un so… - fattoquotidiano : In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema des… - binottofranco : RT @alanfriedmanit: Il giudice di destra Clarence Thomas della Corte Suprema, architetto del vieto all'aborto, ha accettato viaggi di lusso… - periodicodaily : La Corte Suprema USA si pronuncia a favore di un atleta transgender - Michela__soy : RT @alanfriedmanit: Il giudice di destra Clarence Thomas della Corte Suprema, architetto del vieto all'aborto, ha accettato viaggi di lusso… -