La corsa dell’Italia alla spesa militare | perché deve raggiungere il target Nato

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quando l’Italia raggiungerà il 2% nel rapporto tra spese militari e Pil? La domanda, mentre si avvicina il 2024 in cui nel 2014 era stata fissata la data ultima per i partnerpertale rapporto, è oggi più che mai attuale. La Difesa è un valore, non un costo La pandemia, le crisi InsideOver.