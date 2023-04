La causa Ue contro la legge ungherese anti-Lgbt: 15 Stati si uniscono, anche Francia e Germania. L’Italia di Meloni è con Orban (Di venerdì 7 aprile 2023) Più di mezza Europa contro Victor Orban, L’Italia non c’è. Quindici Paesi Ue, insieme al Parlamento europeo, si uniscono nella causa della Commissione europea contro l’Ungheria riguardante la legge anti-Lgbt approvata nel giugno 2021 dal Parlamento di Budapest. Si tratta della più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, di cui però L’Italia non farà parte. Tra gli ultimi Stati che si sono aggiunti ai ricorrenti, anche Francia e Germania (oltre a Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria, Finlandia, Svezia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Più di mezza EuropaVictornon c’è. Quindici Paesi Ue, insieme al Parlamento europeo, sinelladella Commissione europeal’Ungheria riguardante laapprovata nel giugno 2021 dal Parlamento di Budapest. Si tratta della più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di cui perònon farà parte. Tra gli ultimiche si sono aggiunti ai ricorrenti,(oltre a Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria, Finlandia, Svezia, ...

