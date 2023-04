La Casa – Il Risveglio del Male | il final trailer trabocca sangue

(Di venerdì 7 aprile 2023) Svelato un nuovo raccapriccianteper l'horror La- Ildel, in uscita il 20 aprile, mntre ilinonda lo schermo. In attesa dell'arrivo nei cinema italiani previsto per 20 aprile, fa irruzione sul web ildi La- Ildelricco di nuove sequenze sanguinolente. Ilanticipa il ritrovamento del Necronomicon e la trasformazione di Ellie (Alyssa Sutherland) in un macabro demone. Man mano che ilavanza, ilinonda tutto in un'immagine che rende omaggio a Shining di Stanley Kubrick. La- Ildelè il ...

In attesa dell'arrivo nei cinema italiani previsto per 20 aprile, fa irruzione sul web il final trailer di La Casa - Il Risveglio del Male ricco di nuove sequenze sanguinolente. Il trailer anticipa il ritrovamento del Necronomicon e la trasformazione di Ellie (Alyssa Sutherland) in un macabro demone. Man mano ...Le porte dell'ascensore si aprono e veniamo inondati di sangue: non è il trailer di Shining ma quello finale e sanguinosissimo di La Casa - Il Risveglio del male , che rilancia più splatter che mai la saga inaugurata da Sam Raimi col primo Evil Dead , La Casa, nel 1981. Lee Cronin dirige un horror dal punto di vista femminile che, ...

Svelato un nuovo raccapricciante final trailer per l'horror La Casa - Il Risveglio del Male, in uscita il 20 aprile, mntre il sangue inonda lo schermo. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 07/04/2023 In ...Arriverà al cinema, attesissimo da tutti gli appassionati, La Casa - Il risveglio del male, il film di Lee Cronin da cui gli amanti della saga si aspettano il massimo. E il trailer finale promette bri ...