La Casa Bianca | ' Solo Zelensky può decidere quando e su cosa negoziare'

Secondo la, Volodymyr Zelensky dovrà decidere se e quando negoziare con la Russia e su cosa. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby: "Il presidente Zelensky può ...... ha risposto con un messaggio al vetriolo sul social media 'Truth' a un rapporto pubblicato dall'amministrazione del presidente Joe Biden, che imputa proprio all'ex inquilino dellala ...

La Casa Bianca incolpa Trump per il "caotico" ritiro degli Usa dall'Afghanistan la Repubblica

L’Ucraina potrebbe aprire un negoziato con la Russia sulla Crimea. Lo ha detto al Financial Times Andrii Sybiha, vicecapo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Se riusciremo a… Leg ...Questo spiega, in parte, perché così tanti alti funzionari della Casa Bianca — compresa la vicepresidente Kamala Harris — nelle ultime settimane si sono spinti in Africa per «corteggiare» leader non ...