La borsa di Tokyo chiude positiva in scia a Wall Street

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%) - IannellaInvest_ : RT @ansa_economia: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%). Attesa indicazioni mercato lavoro Usa, yen debole #ANSA - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%). Attesa indicazioni mercato lavoro Usa, yen debole #ANSA - notizienet : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%) - Attesa indicazioni mercato lavoro Usa, yen debole - novasocialnews : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%) -

Chiusura leggermente positiva per ladi, sostenuta dalla buona seduta di ieri Wall Street, in attesa dei dati USA sull'occupazione e in una giornata di trading sottile per la chiusura della maggior parte dei mercati per ...Chiusura positiva per ladi, sostenuta dalla buona seduta di ieri Wall Street, in attesa dei dati Usa sull'occupazione. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,11%, a 27.502 punti. 7 aprile 2023Ladiinizia l'ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dalla ripresa del listino tecnologico del Nasdaq e in attesa dei dati dal mercato del lavoro Usa. In apertura il listino ...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%) - Economia Agenzia ANSA

Roma, 7 apr. (askanews) – Chiusura positiva per la borsa di Tokyo, sostenuta dalla buona seduta di ieri Wall Street, in attesa dei dati Usa sull’occupazione. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un ...(ANSA) - TOKYO, 07 APR - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dalla ripresa del listino tecnologico del Nasdaq e in attesa dei dati dal mercato del lavoro ...