La BB14 riabbraccia Sodero | contro Reggio Calabria torna in campo dopo tre mesi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. “Domani, col rientro di, potremmo presentare la squadra al completo. Non succedeva dalla quinta di andata, era da ottobre che non riuscivamo ad allenarci con tutto il roster”. Le parole della vigilia di Gabriele Ghirelli, che annuncia il recupero della guardia piemontese, out da 11 turni causa frattura pluriframmentata del radio del polso sinistro l’8 gennaio scorso in casa con Desio, hanno il sapore del rimpianto: “Gli errori commessi sono lì da vedere, non andiamo alla ricerca di alibi tra infortuni e vicissitudini societarie – la premessa del coach della Bergamo Basket 2014 -. Sta a noi dimostrare che senza le continue indisponibilità lungo buona parte della stagione possiamo essere una buonissima squadra e avremmo potuto competere per gli obiettivi”. Da terzultimi quasi matematicamente fuori dai playoff, i gialloneri affrontano la Viola ...