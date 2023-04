La battaglia di Berlusconi. Parenti e amici: “Ce la farà” (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte in terapia intensiva: da due anni è malato di leucemia cronica. Il fratello Paolo: siamo fiduciosi. Colloquio con Meloni e Salvini durante il Cdm Leggi su lastampa (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte in terapia intensiva: da due anni è malato di leucemia cronica. Il fratello Paolo: siamo fiduciosi. Colloquio con Meloni e Salvini durante il Cdm

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAmbrosiTW : Un pensiero per il Presidente #Berlusconi, in terapia intensiva al San Raffaele: siamo tutte e tutti con lui in que… - catto_angelo : RT @AleAmbrosiTW: Un pensiero per il Presidente #Berlusconi, in terapia intensiva al San Raffaele: siamo tutte e tutti con lui in questa ba… - La_Neutrina : RT @mito88922382: Nella battaglia di Bosworth, al termine della Guerra delle Rose (1485), Riccardo III, disarcionato dal suo destriero mal… - PoliticaNewsNow : Berlusconi, Marcucci: 'Gli auguro di rimettersi e tornare alla battaglia politica' - GiuntoliStefano : RT @AndreaMarcucci: Auguro a Silvio #Berlusconi di rimettersi prontamente e di tornare prestissimo alla battaglia politica -