Kota Ibushi: “Mi vedo meglio in AEW piuttosto che di nuovo in Giappone” (Di venerdì 7 aprile 2023) Kota Ibushi è attualmente un free agent dopo che il suo contratto con la NJPW è venuto a scadenza a fine gennaio. Il Giapponese ha fatto il suo ritorno sul ring, dopo un lungo periodo stop, il 30 marzo scorso in occasione dell’evento Josh Barnett’s Bloodsport 9 sconfiggendo “Speedball” Mike Bailey. Non saliva sul ring da ottobre 2021 quando si infortunò ad una spalla nella finale del G1 Climax contro Kazuchika Okada. Tra l’altro lo scorso anno il Giappone mosse pesanti accuse nei confronti della NJPW e dei suoi dirigenti. Lo vedremo in AEW? Durante una intervista con Dark Puroresu Flowsion, Kota Ibushi, attualmente free agent, ha parlato del suo futuro. Un approdo in AEW resta una possibilità, anzi il Giapponese ritiene che possa essere la soluzione ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023)è attualmente un free agent dopo che il suo contratto con la NJPW è venuto a scadenza a fine gennaio. Ilse ha fatto il suo ritorno sul ring, dopo un lungo periodo stop, il 30 marzo scorso in occasione dell’evento Josh Barnett’s Bloodsport 9 sconfiggendo “Speedball” Mike Bailey. Non saliva sul ring da ottobre 2021 quando si infortunò ad una spalla nella finale del G1 Climax contro Kazuchika Okada. Tra l’altro lo scorso anno ilmosse pesanti accuse nei confronti della NJPW e dei suoi dirigenti. Lo vedremo in AEW? Durante una intervista con Dark Puroresu Flowsion,, attualmente free agent, ha parlato del suo futuro. Un approdo in AEW resta una possibilità, anzi ilse ritiene che possa essere la soluzione ...

