Koen Lenaerts | “L’Unione Europea tutela i diritti dei figli delle coppie gay | gli Stati membri si adeguino”

Nell'intervista su La Stampa , il presidente della Corte Ue, spiega che "il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, dunque, si completano a vicenda. Ciò vale anche per la tutela dei ...... La vicepresidente della Commissione Ue Vra Jourová incontra il presidente della Corte di giustizia dell'Ue; La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira visita la Corte ...Nell'intervista su La Stampa , il presidente della Corte Ue, spiega che "il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, dunque, si completano a vicenda. Ciò vale anche per la tutela dei ...

Koen Lenaerts, presidente Corte Giustizia UE: "Tutti gli Stati membri tutelino i figli di coppie omogenitoriali" - Gay.it Gay.it

Quella al presidente della Corte di Giustizia Europea, Koen Lenaerts, "è un'intervista che sotto il profilo dei contenuti condivido dalla prima all'ultima parola ed è esattamente la questione che ...Anche Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, si schiera contro la Corte di giustizia europea e i sindaci arcobaleno: «La competenza è nazionale, anche se ...