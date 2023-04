Kia EV6 GT è World Performance Car 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) MILANO - Kia EV6 GT si è aggiudicata il titolo di World Performance Car 2023 al World Car Awards. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale composta da 100 ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) MILANO - Kia EV6 GT si è aggiudicata il titolo diCaralCar Awards. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale composta da 100 ...

