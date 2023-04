Kaladze: 'Leao devastante, io milanista per sempre, ma Kvara è un'icona per la Georgia' (Di venerdì 7 aprile 2023) Inutile chiedergli di scegliere: da questo punto di vista, Kakha Kaladze è un muro di gomma e non fa Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Inutile chiedergli di scegliere: da questo punto di vista, Kakhaè un muro di gomma e non fa Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Kaladze: “Leao devastante, io milanista per sempre, ma Kvara è un'icona per la Georgia”: Kaladze: “Leao devastante,… - Amine28581181 : RT @Gazzetta_it: #Kaladze: “#Leao devastante, io milanista per sempre, #Kvara icona per la #Georgia” - Gazzetta_it : #Kaladze: “#Leao devastante, io milanista per sempre, #Kvara icona per la #Georgia” - MilanSpazio : Kaladze: “Leao è devastante, ma ha un punto debole”, poi la risposta a sorpresa sul confronto con Kvara! - RadioRossonera : 'Napoli? Ho visto la partita, seguo sempre il campionato italiano e il Milan, il cuore è rossonero e il Milan resta… -