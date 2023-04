Kaladze: «In Georgia Kvara è un’icona, dimostra che con i sacrifici si può arrivare in alto» (Di venerdì 7 aprile 2023) La Gazzetta ha intervistato Kakha Kaladze, ex giocatore del Milan e della nazionale Georgiana. Kaladze è stato una colonna del Milan e adesso ha cambiato totalmente vita diventando il sindaco di Tbilisi, capitale della Georgia. Fra i temi affrontati il prossimo incontro tra Milan e Napoli, sfida di Champions con protagonisti Leao e Kvaratskhelia. L’ultima sfida fra le due squadre ha visto soccombere il Napoli sotto i colpi del Milan di Pioli. Un 4-0 senza appello firmato da Leao, Diaz e Saelemaekers: «Il Napoli ha tutti giocatori di esperienza e un grande allenatore, sono sicuro che il giorno dopo la partita abbiano riesaminato la sfida e ora sapranno perfettamente come rientrare nello stato di concentrazione che serve in Champions». Kaladze conosceva già Kvara e non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) La Gazzetta ha intervistato Kakha, ex giocatore del Milan e della nazionalena.è stato una colonna del Milan e adesso ha cambiato totalmente vita diventando il sindaco di Tbilisi, capitale della. Fra i temi affrontati il prossimo incontro tra Milan e Napoli, sfida di Champions con protagonisti Leao etskhelia. L’ultima sfida fra le due squadre ha visto soccombere il Napoli sotto i colpi del Milan di Pioli. Un 4-0 senza appello firmato da Leao, Diaz e Saelemaekers: «Il Napoli ha tutti giocatori di esperienza e un grande allenatore, sono sicuro che il giorno dopo la partita abbiano riesaminato la sfida e ora sapranno perfettamente come rientrare nello stato di concentrazione che serve in Champions».conosceva giàe non ...

