Kaladze: «Cuore Milan. Vi spiego Leao e Kvara» (Di venerdì 7 aprile 2023) Kakha Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato della sfida Leao-Kvara e dei rossoneri in un’intervista a la Gazzetta dello Sport Kakha Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato della sfida Leao-Kvara e dei rossoneri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Leao E Kvara – «In realtà si assomigliano fra di loro, ma con alcune differenze. Li farei giocare insieme? Nella squadra dei desideri sì… Leao a sinistra e Kvara a destra che ti rientra sul sinistro. Cosa danno alle loro squadre? Un’arma micidiale che è la velocità di esecuzione, e poi sanno creare spazi per l’attaccante». Milan NEL Cuore – «Certamente. Seguo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Kakha, ex difensore del, ha parlato della sfidae dei rossoneri in un’intervista a la Gazzetta dello Sport Kakha, ex difensore del, ha parlato della sfidae dei rossoneri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «In realtà si assomigliano fra di loro, ma con alcune differenze. Li farei giocare insieme? Nella squadra dei desideri sì…a sinistra ea destra che ti rientra sul sinistro. Cosa danno alle loro squadre? Un’arma micidiale che è la velocità di esecuzione, e poi sanno creare spazi per l’attaccante».NEL– «Certamente. Seguo ...

