Juventus non ci sta! Pronto ricorso per squalifica alla curva (e non solo) – CdS (Di venerdì 7 aprile 2023) La Juventus è pronta a fare ricorso per le sanzioni comminate al club per i fatti accaduti all’Allianz Stadium nella serata di martedì. Lo scenario descritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorso – Nella giornata di ieri il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni ai “protagonisti” dei fatti accaduti all’Allianz Stadium nel finale di Juventus-Inter. Per il club bianconero un turno di squalifica al primo anello della Tribuna Sud, rea di aver pronunciato beceri cori razzisti all’indirizzo di Lukaku. squalifica di tre giornate per Cuadrado, protagonista della rissa finale con Handanovic. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il club bianconero è Pronto a fare ricorso: secondo il club, a differenza di altre circostanze, non ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Laè pronta a fareper le sanzioni comminate al club per i fatti accaduti all’Allianz Stadium nella serata di martedì. Lo scenario descritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport– Nella giornata di ieri il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni ai “protagonisti” dei fatti accaduti all’Allianz Stadium nel finale di-Inter. Per il club bianconero un turno dial primo anello della Tribuna Sud, rea di aver pronunciato beceri cori razzisti all’indirizzo di Lukaku.di tre giornate per Cuadrado, protagonista della rissa finale con Handanovic. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il club bianconero èa fare: secondo il club, a differenza di altre circostanze, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Giusto stigmatizzare duramente comportamenti razzisti di un settore in uno stadio. Non si comprende perché la coll… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - tuttosport : ?? #Kostic e #Vlahovic 'zingari' a San Siro Fagioli non dimentica ?? #JuveInter #JuventusInter #Tuttosport… - Stefano83007060 : RT @capuanogio: Giusto stigmatizzare duramente comportamenti razzisti di un settore in uno stadio. Non si comprende perché la collaborazio… - iosononic : RT @MatthijsPog: ????Massimo Pavan: 'Se le vogliamo dire tutte in Juventus-Inter il settore ospiti nerazzurro ha fatto dei cori paragonabili… -