Juventus, dall’Inghilterra: “sì di Vlahovic all’Arsenal”, il sostituto a sorpresa (Di venerdì 7 aprile 2023) La stagione di Dusan Vlahovic alla Juventus non è stata all’altezza. Arrivato dalla Fiorentina con grandi prospettive e con un importante sacrificio economico dei bianconeri, il serbo non è riuscito a confermare le aspettive. Dopo un buon impatto, il calciatore non è riuscito ad entusiasmare anche a causa di qualche problema fisico di troppo. La stagione con la maglia della Juventus è ancora in grado di regalare grandi soddisfazioni, ma il futuro sembra già indirizzatio. In casa bianconera è ancora presto per studiare le strategie, è infatti una situazione calda sulle inchieste fuori dal campo. Foto di Mourad Balti Touati / AnsaIl futuro di Vlahovic dall’Inghilterra sono sicuri: Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. Il serbo è finito ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 aprile 2023) La stagione di Dusanallanon è stata all’altezza. Arrivato dalla Fiorentina con grandi prospettive e con un importante sacrificio economico dei bianconeri, il serbo non è riuscito a confermare le aspettive. Dopo un buon impatto, il calciatore non è riuscito ad entusiasmare anche a causa di qualche problema fisico di troppo. La stagione con la maglia dellaè ancora in grado di regalare grandi soddisfazioni, ma il futuro sembra già indirizzatio. In casa bianconera è ancora presto per studiare le strategie, è infatti una situazione calda sulle inchieste fuori dal campo. Foto di Mourad Balti Touati / AnsaIl futuro disono sicuri:è destinato a lasciare laal termine della stagione. Il serbo è finito ...

