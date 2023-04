Juve punita, Lazio graziata: l'iniqua giustizia sportiva preferisce le parole ai fatti (Di venerdì 7 aprile 2023) Sembra che il giudice sportivo sia più sensibile ai comunicati stampa (parole in libertà) che all’identificazione dei responsabili... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Sembra che il giudice sportivo sia più sensibile ai comunicati stampa (parole in libertà) che all’identificazione dei responsabili...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La giustizia sportiva si è imbattuta in qualcosa di più grande di lei: #Juve punita per un reato che non esiste - dkfcdotnet : RT @cmdotcom: #Juve punita, #Lazio graziata: l'iniqua giustizia sportiva preferisce le parole ai fatti - sportli26181512 : Juve punita, Lazio graziata: l'iniqua giustizia sportiva preferisce le parole ai fatti: Sembra che il giudice sport… - cmdotcom : #Juve punita, #Lazio graziata: l'iniqua giustizia sportiva preferisce le parole ai fatti - LALAZIOMIA : Juve punita, Lazio graziata: l'iniqua giustizia sportiva preferisce le parole ai fatti -