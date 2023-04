Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Juve, l'inchiesta #Prisma si allarga. Nel mirino l'operazione #Mandragora - cmdotcom : #Juve, l'inchiesta #Prisma si allarga. Nel mirino l'operazione #Mandragora - sportli26181512 : Juve, l'inchiesta Prisma si allarga. Nel mirino l'operazione Mandragora: Nuovi – gli ennesimi – fascicoli, sempre f… - AlbertoLela : @SkySport @FIGC tocca far aprire qualche altra inchiesta altrimenti rischiate seriamente di vedere i vostri pupilli… -

I FILONI DELL'Sono due: i bilanci con le plusvalenze , ma anche alcune scritture private, ...esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale) e ...Prosegue l'sulla Juventus ma è ufficiale la decisione della big in merito all'ex dirigente bianconero: scelto l'erede Prosegue l'nei confronti della Juventus e addirittura anche la Procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo contro i bianconeri....i rossoblù e la, e quello della Procura di Cagliari, per l'arrivo in Sardegna di Cerri, ieri è stato il turno di quella di Udine, le cui indagini - stando proprio a quanto emerso dall'...

Inchiesta Juve, improcedibile ricorso Figc su carta Covisoc Adnkronos

Ancora figli dell’inchiesta Prisma. Dopo quello aperto dalla Procura di Bologna, principalmente sull’operazione Orsolini tra i rossoblù e la Juventus, e quello della Procura di Cagliari, per l’arrivo ...La procura di Bologna… L'arrivo nelle procure dei documenti dell'inchiesta 'madre' di Torino - che ha portato la Juventus a 15 punti di penalizzazione - sta inevitabilmente portando i magistrati ad ...