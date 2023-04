Juve, i convocati per la Lazio: la scelta su Pogba e Bonucci (Di venerdì 7 aprile 2023) convocati Juve per il match di domani sera contro la Juve: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la lista dei giocatori convocati da Massimiliano per il match dell’Olimpico contro la Lazio. Assenti Paul Pogba, De Sciglio e Kaio Jorge, mentre rientra Bonucci. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soule. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023)per il match di domani sera contro la: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri Attraverso il proprio sito ufficiale, laha reso nota la lista dei giocatorida Massimiliano per il match dell’Olimpico contro la. Assenti Paul, De Sciglio e Kaio Jorge, mentre rientra. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti,, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soule. L'articolo proviene da Calcio News 24.

