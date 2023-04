Juve Curva chiusa, la società valuta il ricorso (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo la Curva della Juve, ma il club vuole fare ricorso Il Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo la Curva della Juve, ma il club vuole fare ricorso. Perché ad altri è stata concessa la sospensiva, sulla base della fattiva collaborazione della società con le forze dell’ordine e alla Juve no? Questo si chiedono i bianconeri visto che per gli stessi motivi sulla Lazio c’è ancora una pena sospesa. I bianconeri vogliono vederci chiaro e anche per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero fare ricorso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo ladella, ma il club vuole fareIl Giudice Sportivo si è espresso in maniera dura contro quanto successo all’Allianz chiudendo ladella, ma il club vuole fare. Perché ad altri è stata concessa la sospensiva, sulla base della fattiva collaborazione dellacon le forze dell’ordine e allano? Questo si chiedono i bianconeri visto che per gli stessi motivi sulla Lazio c’è ancora una pena sospesa. I bianconeri vogliono vederci chiaro e anche per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero fare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

