Juric: «Razzismo? Fatto poco come punizioni! Lazaro ha qualità» (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tema Razzismo è risalito purtroppo alla ribalta dopo Juventus-Inter. Ne parla il tecnico granata Juric. L’allenatore serbo ha poi parlato anche di Lazaro TROPPO poco ? In conferenza stampa, alla vigilia di Torino-Roma, Ivan Juric dice la sua sul caso Lukaku in Juventus-Inter e poi su Lazaro: «Razzismo? Si fa veramente poco, anche questa volta si è Fatto poco come punizioni. Ogni tanto ho sentito qualche ‘zingaro’, ma non cose molto eclatanti. Riesci a gestirli bene. Lazaro? Ha Fatto fatica a reggere il ritmo partita. Ha qualità e ha migliorato la fase difensiva, è un ragazzo a posto e lo vogliamo inserire piano piano». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Il temaè risalito purtroppo alla ribalta dopo Juventus-Inter. Ne parla il tecnico granata. L’allenatore serbo ha poi parlato anche diTROPPO? In conferenza stampa, alla vigilia di Torino-Roma, Ivandice la sua sul caso Lukaku in Juventus-Inter e poi su: «? Si fa veramente, anche questa volta si èpunizioni. Ogni tanto ho sentito qualche ‘zingaro’, ma non cose molto eclatanti. Riesci a gestirli bene.? Hafatica a reggere il ritmo partita. Hae ha migliorato la fase difensiva, è un ragazzo a posto e lo vogliamo inserire piano piano». Inter-News - Ultime notizie e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Juric: «Razzismo? Fatto poco come punizioni! Lazaro ha qualità» - - FcInterNewsit : Razzismo, Juric attacca: 'Anche questa volta si è fatto poco come punizioni' - napolista : #Juric: «#Razzismo? Ripetiamo sempre le stesse cose. Si fa veramente poco, anche stavolta si è fatto poco» In conf… - paolopatrito : @jacopoformia @iN3ViTaBiLi @xenobirbantismo @Mussmauer @Andre_Dalma No no lo straniero non deve fare proprio niente… - CrazyJeany : @ToroGoal Uno che ha fatto tre anni l'allenatore del Verona e non vede il problema razzismo si qualifica da solo?? #juric -