Jeremy Renner | Anthony Mackie è stato al mio fianco in ospedale

è tornato a parlare dell'incidente che lo ha quasi ucciso e delle persone che gli sono rimaste accanto mentre affrontava il dolore durante la convalescenza. Durante la difficile convalescenza in ospedale dopo l'incidente quasi mortale che lo ha visto protagonista, ha spesso ricevuto le visite di Anthony Mackie ed Evangeline Lilly. I due attori si sono recati in Nevada per restare accanto all'amico e collega. Dopo l'incidente avuto il primo gennaio di quest'anno, ha dovuto affrontare momenti difficili. Durante l'intervista rilasciata a Diane Sawyer andata in onda sulla ABC, l'attore ha raccontato che, sua costar nel film vincitore dell'Oscar del ...

Durante la difficile convalescenza in ospedale dopo l'incidente quasi mortale che lo ha visto protagonista, ha spesso ricevuto le visite di Anthony Mackie ed Evangeline Lilly. I due attori si sono recati in Nevada per restare accanto all'amico e collega. Dopo l'incidente avuto il primo gennaio di quest'anno, ha dovuto affrontare momenti difficili. L'attore svela nuovi dettagli dei tragici momenti vissuti dopo essere stata schiacciato da uno spazzaneve, nell'intervista esclusiva andata in onda su ABC confessa: 'Ho scritto una lettera d'addio alla mia famiglia dopo l'incidente'. E' quanto emerge da una nuova clip, pubblicata in anteprima dalla trasmissione Good Morning America.

Jeremy Renner avrebbe considerato l'opzione dell'eutanasia dopo il gravissimo incidente accaduto lo scorso Capodanno in cui rimase coinvolto, travolto da un cingolato di oltre sei tonnellate.