Jennifer Lopez modella di Intimissimi (Di venerdì 7 aprile 2023) E’ uscita ieri la nuova campagna di Intimissimi che ha come protagonista l’eterna (ed è proprio il caso di dirlo) Jennifer Lopez. Anticipata da una bella marchetta al TG5 del CEO del gruppo Calzedonia è uscito ieri sera lo spot del brand italiano che punta ad un posizionamento globale. Come sapete ad ogni campagna ci piace cercare chi sono le modelle di Intimissimi ma questa volta la ricerca è semplicissima. La campagna della 53enne Jennifer Lopez è stata girata a Positano e mostra la nostra in una forma smagliante con un fisico perfetto. Carino e divertente il soggetto proietta lo spettatore nell’estate e porta Intimissimi in rampa di lancio sul mercato blobale. Orgoglio made in Italy. Ecco a voi lo spot. L'articolo Tutte le bellezze della TV. Leggi su bellezze.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) E’ uscita ieri la nuova campagna diche ha come protagonista l’eterna (ed è proprio il caso di dirlo). Anticipata da una bella marchetta al TG5 del CEO del gruppo Calzedonia è uscito ieri sera lo spot del brand italiano che punta ad un posizionamento globale. Come sapete ad ogni campagna ci piace cercare chi sono le modelle dima questa volta la ricerca è semplicissima. La campagna della 53enneè stata girata a Positano e mostra la nostra in una forma smagliante con un fisico perfetto. Carino e divertente il soggetto proietta lo spettatore nell’estate e portain rampa di lancio sul mercato blobale. Orgoglio made in Italy. Ecco a voi lo spot. L'articolo Tutte le bellezze della TV.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fulviofortezza : Jennifer Lopez lancia un marchio alcolici, ma non beve. Fan in rivolta per l'incoerenza. Certo, ci vuole davvero de… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Jennifer Lopez ha lanciato un suo marchio alcolici ispirato all'Italia, Delola, ma la notizia è stata accolta con forti c… - TV7Benevento : Turisti in arrivo e reperti in fuga, ISIDEA chiede gli Stati generali della Cultura - - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez ha lanciato un suo marchio alcolici ispirato all'Italia, Delola, ma la notizia è stata accolta con f… - SalvoCostadura1 : @NicoSpinelli8 @JLo @intimissimi Nella mia vita ho avuto un' amante che era la sosia di Jennifer Lopez e una che er… -