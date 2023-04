Ivan Zazzaroni sicuro: il Napoli tornerà alla normalità contro il Lecce (Di venerdì 7 aprile 2023) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha della partita Napoli-Lecce e del futuro della squadra azzurra. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto per parlare della partita del Napoli contro il Lecce. Secondo Zazzaroni, le due squadre hanno una differenza sostanziale e dopo il recente blackout contro il Milan, il Napoli tornerà alla normalità. Nonostante la sconfitta contro la Lazio, Zazzaroni non ha grandi preoccupazioni per il Napoli, poiché ha visto una squadra con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023), direttore del Corriere dello Sport, ha della partitae del futuro della squadra azzurra. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC,, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto per parlare della partita delil. Secondo, le due squadre hanno una differenza sostanziale e dopo il recente blackoutil Milan, il. Nonostante la sconfittala Lazio,non ha grandi preoccupazioni per il, poiché ha visto una squadra con ...

