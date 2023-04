Itri / Il Comune salva il finanziamento per il rifacimento del Ponte in contrada “Rignano” (Di venerdì 7 aprile 2023) Itri – Il Comune di Itri ha recentemente approvato una delibera di giunta relativa al rifacimento del Ponte alla contrada Rignano nell’ambito dei lavori di risanamento del Rio d’ Itri-Fossato Pontone. In particolare, la delibera approva il progetto esecutivo con adeguamento al prezzario regionale Lazio. Il Sindaco Giovanni Agresti si è detto molto soddisfatto della decisione L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 7 aprile 2023)– Ildiha recentemente approvato una delibera di giunta relativa aldelallanell’ambito dei lavori di risanamento del Rio d’-Fossato Pontone. In particolare, la delibera approva il progetto esecutivo con adeguamento al prezzario regionale Lazio. Il Sindaco Giovanni Agresti si è detto molto soddisfatto della decisione L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Itri / Il Comune salva il finanziamento per il rifacimento del Ponte in contrada “Rignano” - gazzettadegliau : Il Comune di Itri, la parrocchia di Santa Maria Maggiore, in collaborazione con l'Associazione culturale Giulio Ces… -